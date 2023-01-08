Російські війська вичерпали свій арсенал безпілотників іранського виробництва після того, як протягом останнього місяця наростили темпи атак українських міст іранськими дронами-камікадзе.

Про це інформує Інститут вивчення війни.

Російські війська витратили 88 відсотків своїх запасів безпілотників Shahed-131 і -136, які вони поки що отримали від Ірану.

Згідно з наявною інформацією, в розпорядженні Росії залишилося 90 безпілотників іранського виробництва.

Протягом останнього місяця російські війська збільшили використання безпілотників Shahed під час атак на Україну, щоб підтримувати темп своєї кампанії проти української критичної інфраструктури без подальшого виснаження запасів своїх цінніших ракет.

Контракт Росії з Іраном передбачає, що він надішле до РФ додатково 1000 безпілотників Shahed. Російські війська, ймовірно, зможуть провести лише кілька масованих атак безпілотників в Україні найближчим часом, доки Росія не отримає від Ірану чергову поставку безпілотників, які, як повідомляється, постачатимуться партіями від 200 до 300 одиниць.