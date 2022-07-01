Про це повідомляє пресслужба міністерства оборони України.
Резніков додав, що дуже багато зниклих безвісти. Російське керівництво багатьох окупантів видає як “загублених”, щоби не виплачувати грошові компенсації родинам. Наразі РФ прагне вийти на адміністративні кордони Донецької і Луганської областей.
Водночас ставить завдання щодо утримання та забезпечення сухопутного коридору з тимчасово окупованим Кримом, блокування морських комунікацій України в Чорному морі. У свою чергу, територію Білорусі використовує для нанесення ракетних ударів по Україні. Проте міністр наголосив, що українська сторона робить усе, щоб обороняти всі потенційно загрозливі напрямки.
Зокрема, він наголосив, що “зберігати обличчя” президенту РФ Володимиру Путіну, на що досі натякають окремі партнери, вже пізно.
“Після звірств та злочинів у Бучі, Бородянці, Ірпені, Маріуполі…Ми захищаємо свої землі, боремося за свободу, захищаємо весь європейський континент. Давайте просто разом переможемо ворога, – закликав Резніков.
- Нагадаємо, що за майже 4 місяці бойових дій російські окупанти втратили 35 600 солдатів та тисячі одиниць різноманітної військової техніки.
- Також біля українського кордону зосереджено сім батальйонів військ збройних сил Білорусі.
- Раніше президент Російської Федерації Володимир Путін анонсував передачу Білорусі ракетних комплексів “Іскандер М”. Також за його словами, ці ракети можуть містити ядерні боєголовки.
- Станом на початок 128-ої доби повномасштабної російсько-української війни основні зусилля ворога зосереджені на захопленні міста Лисичанськ (Луганська область) та траси Лисичанськ-Бахмут. Не припиняються обстріли й інших українських населених пунктів, найчастіше тих, які межують з РФ чи тимчасово окупованими територіями.