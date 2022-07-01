Глава українського оборонного відомства прокоментував втрати ворожих військ, ймовірні подальші дії Кремля в Україні та загрози з території Білорусі. За словами Олексія Резнікова, росіяни втратили понад 30 000 своїх солдатів на війні в Україні. Також понад 90 000 – поранені.

Про це повідомляє пресслужба міністерства оборони України.

Резніков додав, що дуже багато зниклих безвісти. Російське керівництво багатьох окупантів видає як “загублених”, щоби не виплачувати грошові компенсації родинам. Наразі РФ прагне вийти на адміністративні кордони Донецької і Луганської областей.

Водночас ставить завдання щодо утримання та забезпечення сухопутного коридору з тимчасово окупованим Кримом, блокування морських комунікацій України в Чорному морі. У свою чергу, територію Білорусі використовує для нанесення ракетних ударів по Україні. Проте міністр наголосив, що українська сторона робить усе, щоб обороняти всі потенційно загрозливі напрямки.

Зокрема, він наголосив, що “зберігати обличчя” президенту РФ Володимиру Путіну, на що досі натякають окремі партнери, вже пізно.