У Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки заявили, що пропагандистські ЗМІ РФ почали розганяти нову дезінформацію про Україну.

Про це повідомила пресслужба центру.

За словами російських педагогів та істориків, у нашій державі велася цілеспрямована робота з викривлення історичної правди та ідеологічної підготовки до військової операції проти РФ.

Такі висновки росіяни зробили за результатами “аналізу близько 300 українських підручників і методичних посібників”.

“Держава-агресор видає себе за жертву, а жертву намагаються показати агресором. Так робиться політика у путінській Росії”, — наголосили у повідомленні.