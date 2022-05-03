Про це повідомляє Головне управління розвідки.

Фактично тих установ, для яких замовляють печатки, не існує, адже вони були повністю зруйновані російськими обстрілами. Також росіяни анонсували, що у червні подібні печатки потрібні будуть для Херсонської області.

Наразі у Маріуполі шукають та знищують тіла вбитих. Для цього з 15 квітня діють три мобільних крематорії.

Це є складовою плану зі створення тимчасового окупаційного режиму на території півдня України. Він містить політику, запровадження якої розплановане до 2030 року.

Тимчасові окупаційні адміністрації намагаються переконати цивільне населення, що вони остаточно встановили контроль над зайнятими територіями. 1 травня колаборанти підняли у Генічеську російський прапор, проте жителі міста повністю проігнорували цю подію.