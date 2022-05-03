Про це повідомляє Головне управління розвідки.
Фактично тих установ, для яких замовляють печатки, не існує, адже вони були повністю зруйновані російськими обстрілами. Також росіяни анонсували, що у червні подібні печатки потрібні будуть для Херсонської області.
Наразі у Маріуполі шукають та знищують тіла вбитих. Для цього з 15 квітня діють три мобільних крематорії.
Це є складовою плану зі створення тимчасового окупаційного режиму на території півдня України. Він містить політику, запровадження якої розплановане до 2030 року.
Тимчасові окупаційні адміністрації намагаються переконати цивільне населення, що вони остаточно встановили контроль над зайнятими територіями. 1 травня колаборанти підняли у Генічеську російський прапор, проте жителі міста повністю проігнорували цю подію.
- Вже 9 травня президент Росії Володимир Путін може офіційно оголосити війну Україні, що дозволить йому розпочати відкриту мобілізацію та отримати додаткові сили для захоплення східних і південних регіонів України.
- Нагадаємо, на сході України тривають бої, водночас РФ не вдається здобути перемогу у битві та вийти на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей. Йдеться про зрив планів росіян відсвяткувати перемогу до сакральної для Кремля дати – 9 травня.