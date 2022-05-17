Служба безпеки України отримала нові докази звірств росіян на Харківщині. Вони вихвалюються катуванням українських військових та обстрілами цивільного населення.

Про це свідчить нове перехоплення СБУ.

“Двух пленных взяли. Одному ухо отрезали – он говорить не хотел. Это еще нормально, что ему пулю в лоб не пустили, или БТР-ом не четвертовали. А можно было его просто поставить и короб от пулемёта, 100 патронов, просто в него выпустить, и дуршлачок сделать. Ну, максимум, можно было пальцы отрубить”, – розповідає своєму батьку росіянин, який ще не так давно намагався просунутися на Харківщині.

Він захоплено вихваляється, що окупанти “артой накрыли” мирне селище у Харківській області й зайнялися там мародерством, зауваживши, що військові навмисно пройшлись селищем та погрожували місцевим, аби зібрати продовольство.

Такі нелюдські вчинки не обурюють батька – він втішений, що виховав ката, який будь-якої хвилини може отримати місце у рефрижераторі з “вантажем-200”.