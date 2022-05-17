Про це свідчить нове перехоплення СБУ.
“Двух пленных взяли. Одному ухо отрезали – он говорить не хотел. Это еще нормально, что ему пулю в лоб не пустили, или БТР-ом не четвертовали. А можно было его просто поставить и короб от пулемёта, 100 патронов, просто в него выпустить, и дуршлачок сделать. Ну, максимум, можно было пальцы отрубить”, – розповідає своєму батьку росіянин, який ще не так давно намагався просунутися на Харківщині.
Він захоплено вихваляється, що окупанти “артой накрыли” мирне селище у Харківській області й зайнялися там мародерством, зауваживши, що військові навмисно пройшлись селищем та погрожували місцевим, аби зібрати продовольство.
Такі нелюдські вчинки не обурюють батька – він втішений, що виховав ката, який будь-якої хвилини може отримати місце у рефрижераторі з “вантажем-200”.
- Нагадаємо, російські військові заздрять, що українці мають Bayraktar та з жахом очікують на нові постачання іноземної зброї для ЗСУ.
- Російське військове керівництво відбирає раніше виплачені кошти пораненим військовослужбовцям. Солдати розповідають про випадки своїм рідним та радять товаришам не поспішати витрачати отримані компенсації.
- Також дружина одного з російських армійців, який зараз перебуває у Харківській області, закликала свого чоловіка катувати українських дітей, тому що вона їх ненавидить.
- Раніше російський військовополонений розповів СБУ, як власноруч розстрілював цивільне населення України. Це одне з перших зізнань ворожих загарбників, що вдалося отримати під час тривалої та кропіткої роботи української спецслужби.