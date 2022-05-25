Російська армія вже використала для обстрілів української території 60% своєї високоточної зброї.

Про це повідомило Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

Представник ГУР Вадим Скібіцький заявив, що на початку війни обстріли росіян ракетами були хаотичними. Однак зараз ситуація змінилася, бо запаси високоточної зброї в окупантів закінчуються.

Скібіцький зазначив, що загарбники використали близько 60% запасів такої зброї (навіть 70% деяких конкретних видів). Він додав, що у військах існує певний пороговий рівень використання високоточної зброї. Щодо “Іскандерів” він, за словами представника ГУР, уже настав.

Водночас РФ не має можливості так само швидко, як Радянський Союз, поповнювати запаси зброї. По-перше, росіяни не мають достатніх потужностей, по-друге, знаходяться під тиском санкцій, які не дають змогу масово використовувати іноземні компоненти в зброї.

“Вони змінили тактику застосування такого озброєння. Якщо раніше по об’єкту застосовувалося дві чи чотири ракети, то зараз чітко обирається об’єкт, ціль, це від восьми до 12 ракет різного формату. Або балістичні, або крилаті ракети наземного, або морського, повітряного базування, для того, щоби бути готовим вразити цю ціль”, — підсумував Скібіцький.