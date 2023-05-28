У ніч проти 28 травня російські військові використали нетрадиційні маршрути для масованої атаки ударними дронами “Shahed-136/131”. БПЛА запускали з північного напрямку – Брянська область та південного – Краснодарський край.

Джерело: національний телемарафон.

За словами керівниці Об’єднаного координаційного пресцентру Сил охорони та оборони півдня Наталія Гуменюк, росіяни намагалися обійти південну ППО.

“Вони намагалися максимально обійти південну ППО. Те, що вони намагаються обходити південь — це пошук нової тактики. Вони тяжіють до русла річок, щоб приховувати напрямки руху Shahed”, — підкреслила Наталя Гуменюк.

Водночас під час масованої атаки дронами по всій Україні було збито 52 дрони з 54. Водночас було влучання в інфраструктурний об’єкт у Житомирській області.

Також в енергетичній інфраструктурі магістральних мереж не зафіксовано нових пошкоджень. Нині електроенергії достатньо для покриття потреб споживачів, але у вечірні години бажано споживати електроенергію ощадливо.