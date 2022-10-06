Росіяни використовують медіаполе як додатковий фронт боротьби – Маляр

Про це повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр під час брифінгу.
Вона нагадала, що різні телеграм-канали стали звичним джерелом отримання інформації для мільйонів українців, проте зауважила, що поміж них справді об’єктивних та корисних каналів значно менше, ніж російських пропагандистських.
“Ми неодноразово публікували список цих фактично російських телеграм-каналів, які всіляко камуфлюються під український контент і подають інформацію нібито від офіційних українських джерел. Цей список ще раз оприлюднимо сьогодні і просимо всіх наших громадян критично ставитися до інформації, яку ви читаєте на неофіційних джерелах”, — акцентувала заступниця міністра.
Маляр навела декілька прикладів, з якими наративами працювала РФ лише минулого тижня:
- “Кремль планує застосування ядерної зброї”. За словами Маляр, РФ докладає максимум зусиль, аби залякати країни Заходу у відповідь на просування ЗСУ та допомогу Україні. Та наголосила, що за цим залякування стоїть прагнення Москви заморозити конфлікт шляхом переговорів.
- “Військова могутність РФ”. Заступниця міністра пояснила, що минулого тижня особливо активно розповсюджували саме цей меседж: про потужність іранських дронів та плани Путіна забезпечити російську армію новітніми зразками озброєння. За словами Маляр, необхідно усвідомити, що це ще один інструмент впливу та залякування, зокрема й на власне суспільство.
- Ще один наратив, який відзначили минулого тижня, — росіяни надзвичайно активно під’єдналися в межах інформаційної війни до теми відносин Україна-НАТО і, безумовно, використовували як інформаційний привід — подачу нашої заяви в НАТО, зазначила посадовиця.
Окрім цього, росіяни всіляко намагаються проштовхувати в інформаційний простір тезу щодо “економічної нестабільності України”. Своєрідним фундаментом служать повідомлення про зростання цін, інфляцію та “скорочення підтримки Заходу”.
Маляр закликала уникати розповсюдження російської пропаганди та закликала критично ставитися до інформації, що активно розповсюджується в медіапросторі.
- Деякі відомі іноземні медіа використовують некоректну термінологію щодо висвітлення псевдореферендумів, які РФ організувала на тимчасово окупованих нею територіях України. Зокрема, міжнародні медіа навіть не використовують лапок, називаючи фіктивний виборчий процес референдумом або голосуванням. Серед таких – Associated Press, AlJazeera.
- У Facebook заявили, що виявили та зупинили діяльність розгалуженої мережі фейкових акаунтів, які поширювали російську пропаганду про вторгнення в Україну по всій Західній Європі.
- Раніше американський політолог Пітер Залмаєв, директор міжнародної некомерційної організації “Євразійська демократична ініціатива” (Нью-Йорк) поспілкувався з українським соціологом, доктором філософських наук, генеральним директором Київського міжнародного інституту соціології, професором кафедри соціології Університету “Києво-Могилянська Академія” Володимиром Паніотто щодо сучасної російської пропаганди та методів її реалізації.
- Федеральне відомство з охорони конституції Німеччини очікує, що найближчими місяцями російська пропаганда та розвідувальна активність можуть посилитися.
- Володимир Паніотто наголосив, що “денацифікація”, “розширення НАТО” та створення “антиросійського анклаву” звучить переконливо лише для росіян.