Росіяни використовують медіаполе як додатковий фронт боротьби – Маляр

Зазнаючи поразки на полі бою, росіяни почали активніше використовувати медіаполе як додатковий фронт боротьби. Ворог намагається створити потрібну їм емоційну ситуацію в українському суспільстві.

Про це повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр під час брифінгу.

Вона нагадала, що різні телеграм-канали стали звичним джерелом отримання інформації для мільйонів українців, проте зауважила, що поміж них справді об’єктивних та корисних каналів значно менше, ніж російських пропагандистських.

“Ми неодноразово публікували список цих фактично російських телеграм-каналів, які всіляко камуфлюються під український контент і подають інформацію нібито від офіційних українських джерел. Цей список ще раз оприлюднимо сьогодні і просимо всіх наших громадян критично ставитися до інформації, яку ви читаєте на неофіційних джерелах”, — акцентувала заступниця міністра.

Маляр навела декілька прикладів, з якими наративами працювала РФ лише минулого тижня:

“Кремль планує застосування ядерної зброї”. За словами Маляр, РФ докладає максимум зусиль, аби залякати країни Заходу у відповідь на просування ЗСУ та допомогу Україні. Та наголосила, що за цим залякування стоїть прагнення Москви заморозити конфлікт шляхом переговорів.

“Військова могутність РФ”. Заступниця міністра пояснила, що минулого тижня особливо активно розповсюджували саме цей меседж: про потужність іранських дронів та плани Путіна забезпечити російську армію новітніми зразками озброєння. За словами Маляр, необхідно усвідомити, що це ще один інструмент впливу та залякування, зокрема й на власне суспільство.

Ще один наратив, який відзначили минулого тижня, — росіяни надзвичайно активно під’єдналися в межах інформаційної війни до теми відносин Україна-НАТО і, безумовно, використовували як інформаційний привід — подачу нашої заяви в НАТО, зазначила посадовиця.

Окрім цього, росіяни всіляко намагаються проштовхувати в інформаційний простір тезу щодо “економічної нестабільності України”. Своєрідним фундаментом служать повідомлення про зростання цін, інфляцію та “скорочення підтримки Заходу”.

Маляр закликала уникати розповсюдження російської пропаганди та закликала критично ставитися до інформації, що активно розповсюджується в медіапросторі.