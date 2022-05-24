Російські спецслужби використовували дитячий мобільний застосунок для вербування українських дітей з метою дізнатись геолокацію та отримати фото стратегічних об'єктів держави.

Про це повідомили у пресслужбі Служби безпеки України.

Зазначається, що Росія використовувала популярну ігрову програму для смартфонів, аби залучити дітей до підривної діяльності.

За умовами ігрового додатка, гравець повинен відшукати “коробки” з віртуальними призами, які потім можна обміняти на віртуальні кошти.

Під час пошуку “коробок” гравці повинні пройти певний маршрут та фотографувати його. Зокрема об’єкти критичної та військової інфраструктури на території різних населених пунктів. Всі зроблені фото потрібно завантажити в ігрову базу додатка.

З’ясувалось, що доступ до адміністративних даних цього застосунку має підконтрольна спецслужбам РФ ІТ-компанія, зареєстрована в одній з європейських країн і займається розповсюдженням інтерактивних платформ.

“У такий спосіб ворог “в темну”, тобто без їх відома, використовував українських дітей для збору інформації про розташування стратегічно важливих об’єктів”, – зауважили в СБУ.

До прикладу, лише у Кіровоградській області було затримано двох підлітків, які для гри робили фото блокпостів, елеваторів та транспортних шляхів.

Обидва затриманих – мешканці Жовтих Вод (Дніпропетровська область). На смартфонах підлітків було встановлено застосунок, куди вони хотіли завантажити зроблені фото.

Окрім цього підлітки переправляли свої віртуальні знахідки “коробок” з геолокацією у Telegram третім особам.

“СБУ здійснює комплексні заходи для блокування ворожого втручання в електронні системи офіційних мобільних додатків і притягнення до відповідальності винних осіб”, – резюмували у спецслужбі.