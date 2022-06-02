Служба Безпеки України перехопила звернення громадян до так званої "тимчасової військової адміністрації РФ" у Мелітополі, де росіяни масово викрадають чоловіків на тимчасово окупованих територіях і вимагають викуп.

Про це повідомляє пресслужба СБУ у Telegram.

Сума за “повернення до нормального життя” залежить від статків родини та коливається в межах від 10 до 30 тисяч доларів США.

Кілька звернень громадянок щодо викрадення чоловіків:

“Щойно приїхали ваші хлопці з комендатури, зачинили мого чоловіка в багажник і відвезли. Ні документи не надали, ніде нічого”, — зауважила жінка.

“Скрутили, завантажили в багажник. Машину забрали, мотоблок…сказали, що вони з поліції…”, — йдеться в повідомленні щодо чергового викрадення.

“У мене чоловіка забрали і сказали, що відвезли до Мелітополя до 58-ї армії або 58-ї армії забрала. Як мені бути?”, — запитала громадянка.

На всі ці питання у “військовій адміністрації” відповідають, що телефонною розмовою вони не вирішуються, тому жінки мають приїхати до відділку. Уже згодом родичам повідомляють про ціни та починаються торги.

Нагадаємо, що протягом трьох місяців повномасштабної російської агресії в Україні в Мелітополі викрали більш як 500 осіб.