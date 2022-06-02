Про це повідомляє пресслужба СБУ у Telegram.
Сума за “повернення до нормального життя” залежить від статків родини та коливається в межах від 10 до 30 тисяч доларів США.
Кілька звернень громадянок щодо викрадення чоловіків:
- “Щойно приїхали ваші хлопці з комендатури, зачинили мого чоловіка в багажник і відвезли. Ні документи не надали, ніде нічого”, — зауважила жінка.
- “Скрутили, завантажили в багажник. Машину забрали, мотоблок…сказали, що вони з поліції…”, — йдеться в повідомленні щодо чергового викрадення.
- “У мене чоловіка забрали і сказали, що відвезли до Мелітополя до 58-ї армії або 58-ї армії забрала. Як мені бути?”, — запитала громадянка.
На всі ці питання у “військовій адміністрації” відповідають, що телефонною розмовою вони не вирішуються, тому жінки мають приїхати до відділку. Уже згодом родичам повідомляють про ціни та починаються торги.
Нагадаємо, що протягом трьох місяців повномасштабної російської агресії в Україні в Мелітополі викрали більш як 500 осіб.
- Варто зазначити, що солдати РФ перешкоджають евакуації людей з Мелітополя на підконтрольні Україні території. Натомість російські окупаційні війська “пропонують” виїжджати в окупований Крим.
- 29 травня у тимчасово окупованому росіянами місті Мелітополь відбувся мітинг проукраїнських активістів. У міському парку містяни співали гімн України.
- Також у Мелітополі призначена окупантами міська голова Галина Данильченко просить звільнити її з посади. Вона боїться за власне життя після серії вибухів у місті.
- Раніше в тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області зранку пролунав вибух. Інцидент трапився в центрі міста, де проживає призначений окупантами так званий “губернатор” Євген Балицький.