Коли йдеться про війну з РФ, воєнні злочини на тимчасово окупованих територіях – на жаль, не рідкість, зокрема й викрадення неповнолітніх. До редакції #Букв звернувся вчитель бердянської школи №7 та повідомив, що його учень, Тігран Оганнісян, знаходиться в російському полоні у Бердянську. Росіяни викрали дитину, попередньо знищивши усі його книги з історії.

Про це повідомляють #Букви.

30 вересня о 5 ранку російські військові побили 16-річного підлітка та вивезли його з дому, де він живе з бабусею, у невідомому напрямку. Приїхавши на декількох автівках, росіяни увірвались у будинок, на очах у бабусі били та душили хлопця, висуваючи незрозумілі обвинувачення.

Добу ані родичам, ані вчителям не було відомо, де перебуває дитина.

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З’ясувалося, що спочатку його відвезли до бердянської виправної колонії №77. Там допитували, звинувачуючи в тому, що він є коригувальником. Пізніше хлопця переправили до відділку поліції, де він перебував в ІТТ. Вчитель зауважив, що у Тіграна на час викрадення спостерігалися всі ознаки ковіду.

Учень дуже любить історію, зокрема й історію України. Росіяни забрали його книги та наказали їх знищити. Підліток не виїхав із Бердянська, оскільки вирішив залишитися зі старенькою бабусею, щоб доглядати за нею.

Пізніше стало відомо, що бабусі Тіграна дали можливість передати речі, їжу та ліки, показали його фото.

Росіяни повідомили, що хлопець, перебуваючи під арештом, читав окупантам і зрадникам лекції з історії. У його телефоні знайшли багато “зайвої” інформації.

Вчитель пояснив, що підліток діяв обережно і постійно зачищав телефон від усього, що несе небезпеку, але окупанти увірвалися до будинку вночі, зненацька.

Російські військові не дозволяли нікому побачитись з ним особисто, утримували в одиночній камері.

Невідомо, хто “здав” підлітка та з якої причини. Проте, він навчався дистанційно в українській школі (в “окупаційні” не ходив), має проукраїнську позицію, про яку знають усі знайомі, родичі, сусіди.

Вчитель зауважив, що після закінчення школи хлопець планує піти навчатися у військовий ЗВО, а надалі служити за контрактом у Нацгвардії або ЗСУ. Тож припускає, що, можливо, це й стало однією з причин. Також, за його словами, частина вчителів пішли на співпрацю з окупантами та могли здавати потрібну росіянам інформацію.

Це – не перший випадок, коли росіяни викрадають у Бердянську неповнолітніх осіб. Під різними приводами. Деяких катують, погрожують тортурами, особливо — обіцяють “посадити на пляшку“. Наразі, до деокупації міста, невідомо, скільки вже загинуло неповнолітніх, скількох утримували, але відпустили тощо.

3 жовтня мати Тіграна зв’язалась з #Буквами та повідомила, що її сина вже звільнили та з ним усе добре. Вона подякувала усім за активну позицію та підтримку.