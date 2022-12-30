Міський голова Києва Віталій Кличко заявив, що від початку повномасштабного вторгнення російські окупанти викрали 30 мерів українських міст, з них 7 — зникли безвісти.

Про це повідомив Кличко в інтерв’ю німецькому виданню The Spiegel.

Меру Києва поставили запитали, чи був він ціллю для росіян: “Звичайно. Росіяни намагалися заарештовувати мерів і різними методами примушувати їх до співпраці. По всій країні було викрадено понад 30 мерів, які залишилися у своїх громадах. Семеро з них вважаються зниклими безвісти”, – відповів Віталій Кличко.

Крім того, він розкритикував дії влади, поскаржившись, що уряд не дав чіткої відповіді місцевим чиновникам, чи варто покидати своє місто в разі потенційної окупації, чи ні.

За його словами, ситуація була важкою: якщо мер залишає свою громаду – він зрадник: “Ми кілька разів зверталися до уряду з проханням дати вказівки: залишитися чи евакуюватися? Але чіткої відповіді ми не отримали”, – розповів міський голова Києва.