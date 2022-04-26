Про це повідомляє Медійна ініціатива за права людини.

За даними правозахисників, у Росії для викрадених звільнили спеціальне СІЗО, де наразі їх і утримують. Більшість з них – мешканці сіл Вишгородського району.

Ба більше, російські солдати викрадали людей у співпраці з ФСБ РФ. Переважно забирали учасників АТО/ООС, волонтерів або тих, у кого в телефонах знаходили будь-яку інформацію про перебування ЗС РФ на території України. Інколи навіть захоплювали тих, у кого був мисливський камуфляж.