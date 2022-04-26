Російські солдати під час окупації населених пунктів Київщини активно вивозили звідти людей, аби потім обмінювати їх на своїх військовополонених. Загальна кількість викрадених українців сягнула близько 200 осіб.

Про це повідомляє Медійна ініціатива за права людини.

За даними правозахисників, у Росії для викрадених звільнили спеціальне СІЗО, де наразі їх і утримують. Більшість з них – мешканці сіл Вишгородського району.

Ба більше, російські солдати викрадали людей у співпраці з ФСБ РФ. Переважно забирали учасників АТО/ООС, волонтерів або тих, у кого в телефонах знаходили будь-яку інформацію про перебування ЗС РФ на території України. Інколи навіть захоплювали тих, у кого був мисливський камуфляж.