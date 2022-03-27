26 березня російські військові викрали поранених дітей з першої лікарні Маріуполя. Пізніше стало відомо, що росіяни почали записувати пропагандистські відео для своїх телеканалів.

Про це повідомляє місцеве видання 0629.com.ua.

“Сьогодні вони на своїх пропагандистських каналах показали одного з хлопчиків. Росіяни вбили його матір, викрали, вивезли на окуповану територію і змушують розповідати про смерть мами. Немає межі жорстокості і звірствам цих нелюдей”, – йдеться у повідомленні.

26 березня росіяни депортували на територію РФ весь персонал, а також поранених, що знаходились на території міської лікарні №1 в Кальміуському районі Маріуполя.

Відомо, що на території лікарні приблизно знаходилось 700 людей. Але скільки маріупольців було депортовано ще точно невідомо. Інформація уточнюється.

Нагадаємо, останнім часом лікарня постійно находилась під обстрілами. Були пошкоджені майже всі лікувальні корпуси. Лікарня припинила оказивати послуги з гемодіалізу через брак води та електроенергії.