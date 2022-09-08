Про це повідомляє Каховська міська територіальна громада у Facebook.
Зазначається, що в Каховській громаді продовжуються воєнні злочини Російської Федерації проти мирних цивільних українців.
Зокрема 6 вересня озброєні військові РФ із власної квартири забрали секретарку Каховської міської ради Ірину Гончарову 1970 року народження та її чоловіка, Володимира Ступіна 1965 року народження.
Наразі Ірина та Володимир знаходяться в Новій Каховці, у приміщенні поліції.
Нагадаємо, що з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну військові РФ у Херсонській області викрали 613 осіб. Слідству відомо про звільнення 346 людей, 248 — перебувають у російському полоні.
- #Букви започатковують цикл матеріалів про викрадення цивільних окупантами. Сергій Цигіпа — офіцер запасу Сил спецоперацій, волонтер, відомий на Херсонщині як журналіст, громадський активіст та письменник.
- Російська окупаційна “влада” продовжує тероризувати педагогів Херсонської області. Нещодавно вони викрали директорку Гаврилівської школи Каланчацької громади Ткаченко Тетяну Степанівну.
- На території тимчасово окупованої частини Херсонської області окупанти викрали голову Зеленопілської сільської територіальної громади Каховського району Олену Пелешок.
- Також 6 липня 2022 року російські військові викрали із власного будинку херсонського волонтера Романа Баклажова.