Росіяни викрали секретарку Каховської міської ради Ірину Гончарову та її чоловіка у Херсонській області.

Про це повідомляє Каховська міська територіальна громада у Facebook.

Зазначається, що в Каховській громаді продовжуються воєнні злочини Російської Федерації проти мирних цивільних українців.

Зокрема 6 вересня озброєні військові РФ із власної квартири забрали секретарку Каховської міської ради Ірину Гончарову 1970 року народження та її чоловіка, Володимира Ступіна 1965 року народження.

Наразі Ірина та Володимир знаходяться в Новій Каховці, у приміщенні поліції.

Нагадаємо, що з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну військові РФ у Херсонській області викрали 613 осіб. Слідству відомо про звільнення 346 людей, 248 — перебувають у російському полоні.