Про це повідомили в Офісі генерального прокурора України.
Зазначається, що у квітні 2022 року російські військові та представники окупаційної адміністрації російських окупантів, викрали історико-культурні цінності з Мелітопольського краєзнавчого музею.
За наявними даними, серед викраденого – колекція скіфського золота, яку археологи виявили у 50-х роках минулого століття.
За фактом злочину прокуратура розпочала кримінальне провадження за ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України – порушення законів та звичаїв війни.
Досудовим розслідуванням займаються слідчі Управління Служби безпеки України у Запорізькій області.
- Нагадаємо, за даними українських розвідників, викрадене росіянами на тимчасово окупованих територіях України зерно перебуває на суховантажних суднах під прапором РФ в акваторії Середземного моря. Ймовірно, його буде перенаправлено до Сирії.
- Також повідомлялось, що у ніч на 7 травня російські окупанти поцілили ракетою у Національний музей імені Григорія Сковороди, який розташований у селі Сковородинівка (Харківська область).
- Раніше апеляційний суд Амстердама у справі про “скіфське золото” ухвалив рішення повернути експонати виставки “Крим. Золотий острів у Чорному морі” на територію суверенної держави Україна.