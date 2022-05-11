Про це повідомили в Офісі генерального прокурора України.

Зазначається, що у квітні 2022 року російські військові та представники окупаційної адміністрації російських окупантів, викрали історико-культурні цінності з Мелітопольського краєзнавчого музею.

За наявними даними, серед викраденого – колекція скіфського золота, яку археологи виявили у 50-х роках минулого століття.

За фактом злочину прокуратура розпочала кримінальне провадження за ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України – порушення законів та звичаїв війни.

Досудовим розслідуванням займаються слідчі Управління Служби безпеки України у Запорізькій області.