Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісва повідомила, що російські окупанти тиснуть на українських фермерів та викрадають зерно.

Про це йдеться у дописі Денісової у Facebook.

Зокрема за даними омбудсменки, у Сватівському районі (Луганська область) самопроголошена влада псевдореспубліки “ЛНР” змушує фермерів розпочати посівні роботи.

За її словами, аграріям обіцяють безкоштовне паливо, проте попереджають, що “націоналізують” урожай на свою користь. Фермерам обіцяють віддати лише невелику частину зібраного врожаю.

“Аграрії Сватівського району не підтримують такої пропозиції, через що влада так званої “ЛНР” тисне на них, погрожує конфіскувати сільгосптехніку, посівний матеріал та ув’язнити”, – написала Денісова.

Також на території тимчасово окупованої Херсонщини, в н.п. Новоолексіївка, російські загарбники викрали все зерно з елеватора та вивезли його до окупованого Криму.

Окрім цього омбудсменка повідомила, що у тимчасово окупованому Криму також помітили потяг, на вагонах якого було написано “зерно”: він їхав до Росії через Керченський міст.

Денісова також повідомила, що у тимчасово окупованому Генічеську (Херсонщина) “кадирівці” захопили підприємство “Агроспівдружість”, яке обробляє близько 20 000 гектарів землі у місті.

Уповноважена ВР з прав людини додала, що дії росіян на окупованих територіях – це військовий злочин та звернулась до комісії ООН врахувати ці факти порушень.