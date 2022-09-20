Про це повідомляє пресслужба Центру національного спротиву.
“Окупанти відрапортували про вилучення “нацистської” літератури із бібліотек Мелітопольського району. В межах цієї “акції” поліцаї фактично вилучили всю україномовну літературу, й не лише книжки стосовно АТО. Зокрема окупанти пишаються вилученням дитячих книжок, адже ті “спотворюють” історію України й нав’язують “нацистські цінності”, — йдеться в повідомленні.
Зазначається, що все це росіяни називають “денацифікацією”, попри те, що саме нацисти відомі своєю боротьбою з книжками.
Також в ЦНС наголосили, що Україна обов’язково поверне свої території, а разом з цим – і українські книжки до бібліотек.
Однак, на час контрнаступу ЗСУ зі звільнення регіону місцевих мешканців закликають залишити регіон й не ставати живим щитом для окупанта.
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