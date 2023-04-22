Російські загарбники вимагають від мешканців лівого берега Херсонської області, які проживають вздовж Дніпра, залишити регіон.

Про це інформує Центр національного спротиву.

Зокрема, у Новій Каховці в селищі міського типу Дніпряни російські окупанти повідомили місцевим мешканцям про те, що ті, хто проживає на першій береговій лінії Дніпра має терміново покинути помешкання.

Водночас за даними ЦНС, російські військові розгортають свою техніку в житлових районах цих населених пунктів.

Крім того, росіяни продовжують розкрадати українську інфраструктуру на тимчасово захоплених територіях. Відтак у селищі міського типу Брилівка близько 150 російських окупантів демонтували елеватор на брухт.

Своєю чергою, у місті Енергодар Запорізької області загарбники також продовжують вчиняти злочини. Зокрема росіяни пограбували низку шкіл та дитсадків.

Російські окупанти вивезли з приміщень парти, шафи й інші меблі. Таким чином ворог готується до можливого контрнаступу.

У ЦНС зазначили, що така політика свідчить, що самі росіяни не вірять в те, що прийшли назавжди, адже за фактом вони просто грабують регіон, поки мають можливість.