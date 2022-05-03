Про це повідомляє пресслужба Командування Повітряних Сил ЗСУ.

За попередніми даними за добу 3 травня протиповітряною обороною Повітряних Сил та Сухопутних військ збито щонайменше 8 крилатих ракет, наразі дані уточнюються.

Окрім цього, є відомості про ураження 7 безпілотників та однієї авіаційної ракети.

Росіяни бережуть свої літаки та вертольоти, тому не входять у контрольований Збройними Силами України повітряний простір.

Натомість авіація Повітряних Сил протягом доби здійснила десятки авіавильотів. Під прикриттям винищувачів групи ударної авіації нанесли близько десяти ракетно-бомбових ударів по скупченню військ противника, складах боєприпасів та живій силі.