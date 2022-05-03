Увечері 3 травня – повітряна тривога лунала по всій території України. Стратегічні бомбардувальники РФ Ту-95 або ж Ту-160 завдали ракетного удару із Каспійського регіону. Орієнтовно випущено 18 ракет, які влучили по об’єктах інфраструктури Дніпропетровської, Кіровоградської, Львівської, Вінницької, Київської та Закарпатської областей.

Про це повідомляє пресслужба Командування Повітряних Сил ЗСУ.

За попередніми даними за добу 3 травня протиповітряною обороною Повітряних Сил та Сухопутних військ збито щонайменше 8 крилатих ракет, наразі дані уточнюються.

Окрім цього, є відомості про ураження 7 безпілотників та однієї авіаційної ракети.

Росіяни бережуть свої літаки та вертольоти, тому не входять у контрольований Збройними Силами України повітряний простір.

Натомість авіація Повітряних Сил протягом доби здійснила десятки авіавильотів. Під прикриттям винищувачів групи ударної авіації нанесли близько десяти ракетно-бомбових ударів по скупченню військ противника, складах боєприпасів та живій силі.