Про це повідомляє пресслужба Командування Повітряних Сил ЗСУ.
За попередніми даними за добу 3 травня протиповітряною обороною Повітряних Сил та Сухопутних військ збито щонайменше 8 крилатих ракет, наразі дані уточнюються.
Окрім цього, є відомості про ураження 7 безпілотників та однієї авіаційної ракети.
Росіяни бережуть свої літаки та вертольоти, тому не входять у контрольований Збройними Силами України повітряний простір.
Натомість авіація Повітряних Сил протягом доби здійснила десятки авіавильотів. Під прикриттям винищувачів групи ударної авіації нанесли близько десяти ракетно-бомбових ударів по скупченню військ противника, складах боєприпасів та живій силі.
- Нагадаємо, станом на 3 травня російські військові завдали ракетних ударів по низці областей України, частину ракет збила ППО.
- Літаки російських окупантів розбомбили елеватор у Рубіжному. В елеваторі знаходилось 30 тисяч тонн зерна.
- Також російські окупаційні війська завдали два удари з реактивних систем залпового вогню та здійснили один артилерійський обстріл Харкова.
- Згідно з розвідними даними, понад чверть підрозділів, які Кремль залучив для вторгнення в Україну, у підсумку понад двомісячної повномасштабної війни, ймовірно, виявилися “неефективними”.