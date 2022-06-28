Про це повідомив міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич у коментарі “Українській правді”.

Дві ракети влучили у містечко 79-ї бригади. На початку війни там була зруйнована прицільним пострілом одна з казарм. Наразі це містечко порожнє, у ньому нікого немає. Попри це його періодично обстрілюють російські війська. Сєнкевич зазначив, що зруйновано одну з будівель, ще одну – частково зруйновано. Він додав, що ніхто не постраждав – ні цивільні, ні військові.

Інша ракета влучила у центральний стадіон міста. Минулого року там звели новий адміністративно-побутовий корпус, який 28 червня знищили росіяни.

“Новеньке поле ми зробили з обігрівом – ракета влучила туди, у чашу стадіону, залишивши після себе воронку в 15 м завширшки й 5 м углиб”, – сказав міський голова.