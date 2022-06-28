Сьогодні вранці війська РФ випустили по Миколаєву 8 ракет, три з них вдалося збити. Внаслідок обстрілу є руйнування у покинутому містечку розташування 79-ї бригади ЗСУ та на центральному стадіоні міста.

Про це повідомив міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич у коментарі “Українській правді”.

Дві ракети влучили у містечко 79-ї бригади. На початку війни там була зруйнована прицільним пострілом одна з казарм. Наразі це містечко порожнє, у ньому нікого немає. Попри це його періодично обстрілюють російські війська. Сєнкевич зазначив, що зруйновано одну з будівель, ще одну – частково зруйновано. Він додав, що ніхто не постраждав – ні цивільні, ні військові.

Інша ракета влучила у центральний стадіон міста. Минулого року там звели новий адміністративно-побутовий корпус, який 28 червня знищили росіяни.