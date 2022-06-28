Про це повідомив міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич у коментарі “Українській правді”.
Дві ракети влучили у містечко 79-ї бригади. На початку війни там була зруйнована прицільним пострілом одна з казарм. Наразі це містечко порожнє, у ньому нікого немає. Попри це його періодично обстрілюють російські війська. Сєнкевич зазначив, що зруйновано одну з будівель, ще одну – частково зруйновано. Він додав, що ніхто не постраждав – ні цивільні, ні військові.
Інша ракета влучила у центральний стадіон міста. Минулого року там звели новий адміністративно-побутовий корпус, який 28 червня знищили росіяни.
“Новеньке поле ми зробили з обігрівом – ракета влучила туди, у чашу стадіону, залишивши після себе воронку в 15 м завширшки й 5 м углиб”, – сказав міський голова.
- Нагадаємо, що за інформацією ЗМІ, протягом 25 та 26 червня РФ завдала масованого ракетного обстрілу по містах України. Загалом протягом двох днів окупанти випустили від 60 до 80 різноманітних далекобійних ракет, що коштувало окупантам від 150 до 220 мільйонів доларів.
- У ніч на 25 червня російські окупанти завдали масованого ракетного обстрілу по території України. Сигнал повітряної тривоги вночі лунав практично у всіх областях, окрім тимчасово окупованої Херсонщини.
- Також вранці 26 червня у Києві пролунала серія вибухів. За свідченнями очевидців таких потужних “прильотів” не було в місті уже з березня.
- Вночі 25 червня ворог атакував лікарню та житлові будинки у Харкові. Вранці 26 червня вибухи було чутно у Києві та Черкасах.