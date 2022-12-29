Під час сьогоднішнього масованого удару російські окупанти випустили по Україні 69 ракет. Із них 54 було збито силами української ППО.

Про це повідомив Головнокомандувач Збройних сил України генерал Валерій Залужний.

За його інформацією, сьогодні вранці війська російських окупантів здійснили пуски крилатих ракет повітряного та морського базування, зенітних керованих ракет до ЗРК С-300 по об’єктам енергетичної інфраструктури України.

За попередніми даними, всього було випущено 69 ракет.

Водночас силами і засобами Сил оборони України знищено 54 ворожі крилаті ракети.