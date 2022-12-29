Про це повідомив Головнокомандувач Збройних сил України генерал Валерій Залужний.
За його інформацією, сьогодні вранці війська російських окупантів здійснили пуски крилатих ракет повітряного та морського базування, зенітних керованих ракет до ЗРК С-300 по об’єктам енергетичної інфраструктури України.
За попередніми даними, всього було випущено 69 ракет.
Водночас силами і засобами Сил оборони України знищено 54 ворожі крилаті ракети.
- Вранці 29 грудня російські окупаційні війська завдали чергового масованого ракетного удару по території України. Вибухи, зокрема, пролунали на Київщині, Львівщині, Одещині, Харківщині. Є влучання та пошкодження унаслідок падіння уламків російських ракет. Не обійшлось і без постраждалих.