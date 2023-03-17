Про це повідомляє пресслужба Повітряного командування “Схід” у Facebook.
Зазначається, що 17 березня російські військові застосували ударні безпілотники, ймовірно йдеться про Shahed-131/136 з південно-східного напрямку по важливим критичних об’єктах інфраструктури в Дніпропетровській області.
Три з них знищили та засоби підрозділів ПвК “Схід” у Дніпровському районі.
Зауважимо, що голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак написав, що два безпілотники поцілили в об’єкт критичної інфраструктури у Новомосковську. Там зафіксовані руйнування. На місці працюють всі служби. Наслідки атаки уточнюються.
- Станом на вечір 17 березня російські військові здійснили обстріли територій Шалигинської, Есманської та Білопільської громад Сумської області.
- У тимчасово окупованому Енергодарі Запорізької області росіяни облаштували катівню для жителів з проукраїнською позицією.
- У Північноатлантичному Альянсі вважають, що російське військо щодня втрачає до 1 500 бійців на війні в Україні – вбитими та пораненими.