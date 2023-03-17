Сьогодні, 17 березня, ворог вдарив безпілотними літальними апаратами по об'єктах критичної інфраструктури у Дніпропетровській області.

Про це повідомляє пресслужба Повітряного командування “Схід” у Facebook.

Зазначається, що 17 березня російські військові застосували ударні безпілотники, ймовірно йдеться про Shahed-131/136 з південно-східного напрямку по важливим критичних об’єктах інфраструктури в Дніпропетровській області.

Три з них знищили та засоби підрозділів ПвК “Схід” у Дніпровському районі.

Зауважимо, що голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак написав, що два безпілотники поцілили в об’єкт критичної інфраструктури у Новомосковську. Там зафіксовані руйнування. На місці працюють всі служби. Наслідки атаки уточнюються.