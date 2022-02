Про це він повідомив американському телеканалу CNN.

“Росіяни висміюють заяву США про те, що Путін планує атаку під фальшивим прапором, тому що США не надали доказів”, – зауважив Ченс.

Він наголосив, що високопоставлені чиновники США зробили дуже гучну заяву із детальним описом фейкового відео, котре готується.

Кореспондент телеканалу висловив прикрість з приводу того, що було зроблено таке детальне звинувачення. Адже це, на його думку, “відкриє двері росіянам не лише для заперечення, але й для відвертих насмішок”.

