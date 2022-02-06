Старший міжнародний кореспондент CNN Метью Ченс вважає, що заяви американських чиновників щодо можливої операції Російської Федерації під фейковим стягом з метою нападу на Україну "відкривають двері росіянам для насмішок".

Про це він повідомив американському телеканалу CNN.

“Росіяни висміюють заяву США про те, що Путін планує атаку під фальшивим прапором, тому що США не надали доказів”, – зауважив Ченс.

Він наголосив, що високопоставлені чиновники США зробили дуже гучну заяву із детальним описом фейкового відео, котре готується.

Кореспондент телеканалу висловив прикрість з приводу того, що було зроблено таке детальне звинувачення. Адже це, на його думку, “відкриє двері росіянам не лише для заперечення, але й для відвертих насмішок”.

The Russians ridicule a U.S. claim that Putin is planning an elaborate fake “false flag” attack, though U.S. hasn’t offered evidence @mchancecnn pic.twitter.com/W8gJT1WYx7 — The Lead CNN (@TheLeadCNN) February 5, 2022

Нагадаємо, на телеканалі CNN зауважили, що у США є докази того, що РФ розробила план, схвалений на найвищому рівні у Москві, аби створити привід для нападу на Україну, хибно звинувативши українські сили в теракті. Цього разу росіяни мали використати сфальшоване відео нібито з атакою на Росію.

Високопоставлений чиновник адміністрації заявив, що США мають розвідувальні дані, відповідно до яких уряд РФ планував створити пропагандистський відеоролик із зображенням сцен “інсценованого фальшивого вибуху з трупами, акторами, які зображають скорботних, і зображення зруйнованих місць та військової техніки”.

Фейкова атака на відео мала бути спрямована проти території РФ або проти російськомовного населення, аби вкотре наголосити на загрозі безпеці Росії та підтримати військові операції.

Раніше Білий дім вже попереджав, що влада РФ спорядила оперативників на схід України, можливо, у межах підготовки до диверсійних операцій.