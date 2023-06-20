Станом на вечір 20 червня ворог вивів на бойове чергування надводний ракетоносій у Чорне море.

Джерело: Оперативне командування “Південь”

Станом на початок доби 21 червня корабельне угруповання в Чорному морі збільшено до восьми одиниць: до нього доєднався фрегат “Адмірал Макров”, споряджений вісьмома “Калібрами”.

У пресслужбі наголосили, що рівень ракетної небезпеки – підвищений.

Та закликали не ігнорувати сигнали повітряної тривоги, переходити в укриття.

За уточненою інформацією Генштабу, протягом доби російські окупанти завдали удару по Україні 35 іранськими ударними БпЛА типу “Shahed”, 7 зенітними керованими ракетами С-300 та 1 крилатою ракетою наземного базування “Іскандер-М” по об’єктах цивільної інфраструктури Запоріжжя.

Силами та засобами протиповітряної оборони Повітряних сил Збройних сил України, у взаємодії із протиповітряною обороною інших складових Сил оборони України, знищено 32 ударних БпЛА “Shahed”. Також ворог завдав понад 72 авіаційних ударів, здійснив 36 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Постраждали цивільні.

У Генштабі попередили, що ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається дуже високою.