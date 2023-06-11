Росіяни вивели на бойове чергування надводний ракетоносій – ОК «Південь»

Станом на 11 червня ворог вивів на бойове чергування надводний ракетоносій, споряджений вісьмома "Калібрами".

Джерело: Оперативне командування “Південь”

Загальна кількість ворожого угрупування в Чорному і Азовському морях – 12 та один корабель, відповідно.

Натомість у Середземному морі на бойовому чергуванні знаходиться до семи ворожих кораблів.

За добу, в інтересах РФ, прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили:

до Азовського моря – 31 суден, з них 10 продовжило рух з протокою Босфор;

до Чорного моря – 24 судна, з них 11 продовжили рух у напрямку протоки Босфор.

РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS), на цивільних суднах в акваторії Азовського моря.

У пресслужбі наголосили, що рівень ракетної загрози “дуже високий”.

Та закликали не нехтувати сигналами повітряної тривоги, переходити в укриття, не забувати про правило “двох стін”.

Раніше у Генштабі повідомили, що протягом минулої доби російські окупанти завдали чергового ракетно-авіаційного удару по Україні, застосувавши 8 ракет, зокрема, 4 крилаті ракети наземного базування “Іскандер”, та 35 іранських ударних БпЛА типу “Shahed” по військових об’єктах та об’єктах критичної інфраструктури.

Силами та засобами протиповітряної оборони знищено 2 крилаті ракети та 20 ударних БпЛА типу “Shahed”.