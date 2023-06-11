Росіяни вивели на бойове чергування надводний ракетоносій – ОК «Південь»

Джерело: Оперативне командування “Південь”
Загальна кількість ворожого угрупування в Чорному і Азовському морях – 12 та один корабель, відповідно.
Натомість у Середземному морі на бойовому чергуванні знаходиться до семи ворожих кораблів.
За добу, в інтересах РФ, прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили:
- до Азовського моря – 31 суден, з них 10 продовжило рух з протокою Босфор;
- до Чорного моря – 24 судна, з них 11 продовжили рух у напрямку протоки Босфор.
РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS), на цивільних суднах в акваторії Азовського моря.
У пресслужбі наголосили, що рівень ракетної загрози “дуже високий”.
Та закликали не нехтувати сигналами повітряної тривоги, переходити в укриття, не забувати про правило “двох стін”.
Раніше у Генштабі повідомили, що протягом минулої доби російські окупанти завдали чергового ракетно-авіаційного удару по Україні, застосувавши 8 ракет, зокрема, 4 крилаті ракети наземного базування “Іскандер”, та 35 іранських ударних БпЛА типу “Shahed” по військових об’єктах та об’єктах критичної інфраструктури.
Силами та засобами протиповітряної оборони знищено 2 крилаті ракети та 20 ударних БпЛА типу “Shahed”.
- Основні зусилля військ РФ зосереджені на повній окупації Донецької та Луганської областей. На цих напрямках тривають важкі бої. За минулу добу тут відбулось 34 бойових зіткнення.
- Українські сили досягли тактичних успіхів у Запорізькій області, де відбувається початковий етап контрнаступальних операцій.
- За даними Генерального штабу ЗСУ противник “продовжує зазнавати великих втрат, які намагається приховати”.