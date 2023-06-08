Джерело: пресслужба ВМС ЗСУ
Водночас в Азовському морі досі знаходиться один ворожий корабель.
Натомість, за добу, в інтересах РФ, прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили:
- до Азовського моря – 13 суден, з них 2 продовжили рух з протокою Босфор;
- до Чорного моря – 22 судна, з них 7 продовжили рух у напрямку протоки Босфор.
РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS), на цивільних суднах в акваторії Азовського моря.
Раніше у Генштабі зауважили, що російській окупаційні війська не були готовими до наслідків підриву Каховської ГЕС на Херсонщині. Після знищення греблі, унаслідок затоплення загарбники зазнали великих втрат як у живій силі, так і у техніці.
Протягом минулої доби противник завдав 5 ракетних та 48 авіаційних ударів, здійснив 70 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. На превеликий жаль, окрім зруйнованої інфраструктури, постраждали мирні люди.
Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України й надалі залишається дуже високою.
- Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба запевнив, що українська армія має достатньо зброї, щоб почати контрнаступ, і ця операція дасть країні довгоочікувану перемогу, потрібну для вступу в НАТО.
- Німеччина передала Україні черговий пакет озброєння, серед якого зокрема всюдиходи Bandvagn 206.
- Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр повідомила, що Сили оборони перейшли від оборонних до наступальних дій на Бахмутському напрямку.
- Під час евакуації мешканців затоплених районів у Херсоні почався обстріл російськими окупантами, під який потрапили журналісти.