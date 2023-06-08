Станом на 8 червня у Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває 12 ворожих кораблів, з них один носій крилатих ракет "Калібр", загальний залп до 8 ракет.

Джерело: пресслужба ВМС ЗСУ

Водночас в Азовському морі досі знаходиться один ворожий корабель.

Натомість, за добу, в інтересах РФ, прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили:

до Азовського моря – 13 суден, з них 2 продовжили рух з протокою Босфор;

до Чорного моря – 22 судна, з них 7 продовжили рух у напрямку протоки Босфор.

РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS), на цивільних суднах в акваторії Азовського моря.

Раніше у Генштабі зауважили, що російській окупаційні війська не були готовими до наслідків підриву Каховської ГЕС на Херсонщині. Після знищення греблі, унаслідок затоплення загарбники зазнали великих втрат як у живій силі, так і у техніці.

Протягом минулої доби противник завдав 5 ракетних та 48 авіаційних ударів, здійснив 70 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. На превеликий жаль, окрім зруйнованої інфраструктури, постраждали мирні люди.

Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України й надалі залишається дуже високою.