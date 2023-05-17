Росіяни вивели ракетоносії з Чорного моря – ВМС ЗСУ

Станом на 17 травня у Чорному морі на бойовому чергуванні знаходиться чотири ворожі кораблі.

Джерело: пресслужба ВМС ЗСУ.

Тоді як в Азовському морі наразі перебуває один ворожий корабель.

Водночас у Середземному морі на бойовому чергуванні знаходиться до семи ворожих кораблів, з них два носії крилатих ракет “Калібр”, загальний залп до 20 ракет.

За добу, в інтересах РФ, прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили:

до Азовського моря – 5 суден;

до Чорного моря – 38 суден, з них 13 продовжили рух у напрямку протоки Босфор.

РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS), на цивільних суднах в акваторії Азовського моря.