Росіяни вивели ракетоносії з Чорного моря – ВМС ЗСУ

Джерело: пресслужба ВМС ЗСУ.
Тоді як в Азовському морі наразі перебуває один ворожий корабель.
Водночас у Середземному морі на бойовому чергуванні знаходиться до семи ворожих кораблів, з них два носії крилатих ракет “Калібр”, загальний залп до 20 ракет.
За добу, в інтересах РФ, прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили:
- до Азовського моря – 5 суден;
- до Чорного моря – 38 суден, з них 13 продовжили рух у напрямку протоки Босфор.
РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS), на цивільних суднах в акваторії Азовського моря.
- В Україні триває 448-ма доба повномасштабного російського вторгнення. За цей період часу, станом на 17 травня українські захисники ліквідували вже більш як 200 000 російських загарбників.
- Також Авіація Сил оборони за минулу добу завдала 14 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника, а також 4 – по зенітно-ракетних комплексах противника. Протягом минулої доби нашими захисниками знищено 10 ударних та 6 розвідувальних БпЛА.
- Українські війська почали використовувати споряджені Великою Британією ракети великої дальності Storm Shadow для ударів по російських цілях.