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Росіяни вивели ракетоносії з Чорного моря – ВМС ЗСУ

Станом на 17 травня у Чорному морі на бойовому чергуванні знаходиться чотири ворожі кораблі.

Середа, 17 травня 2023, 17:29
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Джерело: пресслужба ВМС ЗСУ.

Тоді як в Азовському морі наразі перебуває один ворожий корабель.

Водночас у Середземному морі на бойовому чергуванні знаходиться до семи ворожих кораблів, з них два носії крилатих ракет “Калібр”, загальний залп до 20 ракет.

За добу, в інтересах РФ, прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили:

  • до Азовського моря – 5 суден;
  • до Чорного моря – 38 суден, з них 13 продовжили рух у напрямку протоки Босфор.

Джерело: ВМС ЗСУ

РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS), на цивільних суднах в акваторії Азовського моря.

Теги: ВМС ЗСУ, Калібри, корабельне угруповання, Ракетоносії, ситуація на морі

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