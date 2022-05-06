Про це заявив речник Пентагону Джон Кірбі.
За його словами, основні сили росіян, які були відправлені у Маріуполь, зараз вивели на північ від міста.
Кірбі додав, що російські загарбники, в основному, завдають авіаційні та артилерійські удари по Маріуполю, однак у самому місті залишилось не так багато російських армійців, буквально “декілька батальйонних тактичних груп”.
“Загалом, за нашими оцінками, більшість військ РФ – сухопутних військ, які були направлені до Маріуполя – відійшли та зараз рухаються на північ”, – сказав він.
- Нагадаємо, окупанти продовжують штурмувати у Маріуполі завод “Азовсталь”. Заступник командира полку “Азов” капітан Святослав Паламар (“Калина”) закликав подбати про поранених солдатів.
- Також 5 травня Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш заявив, що новий сформований конвой ООН прямує до заводу “Азовсталь” у Маріуполі для евакуації цивільних осіб, які опинилися на території оточеного росіянами підприємства.