У міноборони США повідомили, що Росія вивела з Маріуполя основні сили, які раніше були направлені до міста і наразі там перебуває небагато солдатів з РФ.

Про це заявив речник Пентагону Джон Кірбі.

За його словами, основні сили росіян, які були відправлені у Маріуполь, зараз вивели на північ від міста.

Кірбі додав, що російські загарбники, в основному, завдають авіаційні та артилерійські удари по Маріуполю, однак у самому місті залишилось не так багато російських армійців, буквально “декілька батальйонних тактичних груп”.

“Загалом, за нашими оцінками, більшість військ РФ – сухопутних військ, які були направлені до Маріуполя – відійшли та зараз рухаються на північ”, – сказав він.