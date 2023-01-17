Військові РФ вивели в Чорне море шість ракетоносіїв "калібрів" із загальним залпом до 44 ракет.

Про це повідомила голова Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк в етері національного телемарафону.

За її словами, перебування в морі на бойових позиціях такої кількості кораблів — може свідчити про продовження ракетних атак.

“Сьогодні ми оцінюємо загальний залп ракет на бортах усіх 6 ракетоносіїв, які перебувають наразі на бойовому чергуванні у Чорному морі, до 44 ракет”, — сказала Гуменюк.

Найбільший показник кількості російських ракет у Чорному морі, які фіксували протягом повномасштабного вторгнення — 48 одиниць.