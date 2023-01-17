Про це повідомила голова Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк в етері національного телемарафону.
За її словами, перебування в морі на бойових позиціях такої кількості кораблів — може свідчити про продовження ракетних атак.
“Сьогодні ми оцінюємо загальний залп ракет на бортах усіх 6 ракетоносіїв, які перебувають наразі на бойовому чергуванні у Чорному морі, до 44 ракет”, — сказала Гуменюк.
Найбільший показник кількості російських ракет у Чорному морі, які фіксували протягом повномасштабного вторгнення — 48 одиниць.
- В Україні триває 328-ма доба повномасштабного російського вторгнення. За цей період часу українські захисники ліквідували майже 117 тисяч російських окупантів, з яких 870 – за останню добу.
- На тимчасово зайнятих територіях, в населених пунктах Заводівка, Горностаївка та Каїри Херсонської області, російські окупанти зупинили трансляцію усіх українських телеканалів. Транслюється тільки російське пропагандистське телебачення.