російсько-українська війна
18:38 У Києві до Дня добровольця відкрили виставку зброї та спорядження
18:11 У Бахмуті загинув оператор «Суспільного» Олексій Ольховик
17:51 Угорщина знову може перенести засідання щодо ратифікації вступу Фінляндії та Швеції — The Guardian
17:50 В Криму все частіше роздають повістки: темпи мобілізації зростають – ЦНС
17:41 Росіяни вивели у Чорне море носія «Калібрів»
17:31 Китай вперше від початку пандемії COVID-19 відкриє кордони для іноземців – Reuters
17:30 Дженна Ортега візьме участь у зйомках другої частини фентезі «Бітлджус»
17:18 Компанія Meta припиняє підтримку NFT
16:57 Росія назвала умову, за якої «зернова угода» буде продовжена автоматично
16:53 Meta планує звільнити ще 10 тисяч співробітників
16:48 NASA має намір побудувати космічний буксир для знищення МКС
16:25 За сприяння ООН Харківщина отримала 17 потужних генераторів
16:10 Консультативна рада G7 розпочала роботу над корпоратизацією «Енергоатома»
16:05 У Литві та Союзі фехтування скандинавських країн виступили проти допуску росіян та білорусів до турнірів
15:51 9 політв’язнів отримали стипендії імені Левка Лук’яненка – Мінреінтеграції
15:38 У Туреччині повідомили про продовження переговорів стосовно «зернової угоди»
15:29 Польща готова відправити лікарів до експрезидента Грузії Саакашвілі – Reuters
15:13 США продовжили термін перебування в країні для вимушених переселенців з України
15:04 У Білорусі анонсували призов на військові збори вже у березні 2023 року
15:02 Держдума РФ запровадила покарання за критику найманців «Вагнера» до 15 років ув’язнення — Reuters
14:59 Окупанти зменшили кількість наступів на Донецькому напрямку – Сили оборони Таврійського спрямування
14:24 На Харківщині правоохоронці затримали колаборантку, яка надавала росіянам дані про переміщення ЗСУ
14:20 Лист на захист Михайла Фрідмана підписав виконавчий директор ФБК Володимир Ашурков — FT
13:43 У Тбілісі праворадикали зірвали з будівлі парламенту прапор ЄС, заявивши «Наш дім не Захід – наш дім Грузія»: фото
13:36 Ймовірність приєднання Фінляндії до НАТО раніше за Швецію зросла — прем’єр Швеції
13:11 У Житомирській та Харківській областях через мережеві обмеження можливе застосування погодинних відключень – «Укренерго»
13:04 Кількість постраждалих внаслідок ракетного удару по Краматорську зросла до 7
13:00 У Литві визнали ПВК «Вагнер» терористичною організацією
12:56 Генпрокуратура України підозрює 12 російських військових у воєнних злочинах: серед них сексуальне насильство над 4-річною дівчинкою та її мамою
12:43 Байден вимагає, аби Євросоюз зайняв жорсткішу позицію щодо Китаю – Politico

Росіяни вивели у Чорне море носія «Калібрів»

Станом на 14 березня в Чорному морі на бойовому чергуванні знаходиться вісім ворожих кораблів, серед яких один носій крилатих ракет "Калібр" загальний залп до чотирьох ракет.

Вівторок, 14 березня 2023, 17:41
Підтримати

Про це повідомляє пресслужба ВМС ЗСУ.

В Азовському морі досі перебуває один ворожий корабель.

Тоді як у Середземному морі зменшено чисельність угруповання до семи ворожих кораблів, з них три носії крилатих ракет “Калібр”, загальний залп до 20 ракет.

За добу, в інтересах РФ, прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили:

  • до Азовського моря – 36 суден, з них 8 суден продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
  • до Чорного моря – 23 судна, з них 3 судна продовжили рух у напрямку протоки Босфор.

Джерело: ВМС ЗСУ

У пресслужбі нагадали, що РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS), на цивільних суднах в акваторії Азовського моря.

Довідка. “Калібр” – сімейство крилатих ракет, розроблених російським конструкторським бюро “Новатор”. Ракети розроблялися переважно як озброєння для підводних човнів та кораблів. Однак існують і варіанти пуску ракет з бойових літаків (Калібр-А) та наземних пускових установок.

Характеристики ракети: довжина: 7,2 м (без стартового прискорювача), розмах крил: 3,3 м, польотна вага: 1320 кг, вага бойової частини: 450 кг, швидкість: 0,7 Маха, дальність польоту: понад 1500 км.

Теги: ВМС ЗСУ, ворожі кораблі, носії калібрів, ракетоносіх, ситуація на морі

Букви в Google News

Підписатись
Підтримати

Читати #Букви у Telegram, Twitter і у Facebook