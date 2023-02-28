Про це повідомляє пресслужба ВМС ЗСУ.
Тим часом в Азовському морі знаходиться один ворожий корабель.
Водночас у Середземному морі перебуває десять ворожих кораблів, зокрема п’ять носіїв крилатих ракет “Калібр”, загальний залп – 72 ракети.
За добу, в інтересах РФ, прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили:
- до Азовського моря – 26 суден, із них 9 суден продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
- до Чорного моря – 40 суден, з них 13 суден продовжили рух у напрямку протоки Босфор.
У пресслужбі нагадали, що РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS) на цивільних суднах в акваторії Азовського моря.
Раніше речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат зауважив, що 24 лютого, у роковини повномасштабного російського вторгнення існувала висока загроза масованого ракетного удару росіян по території України. Однак ні 23, ні 24, ні 25 лютого війська РФ не завдали ударів. У Повітряних силах ЗСУ пояснили, чому.
За його словами, найімовірніше, обстрілу не було, тому що Росія “не могла собі його дозволити”.
Попри це, наголосив він, Росія тримає у Чорному морі низку кораблів-ракетносіїв, сумарний зал яких – понад 40 ракет.
Однак, наголосив Ігнат, ще жодного разу РФ не випускала з Чорного моря таку кількість крилатих ракет.
“Мова про 10-15 плюс-мінус цих “Калібрів”. Більшість ракет летіло з носіїв повітряного базування, з Ту-95. Тому зміна застосування і ракет і “Шахедів”, мабуть, пов’язана з їхньою наявністю та з тим, що вони можуть собі дозволити на цей час. У цьому і полягає вся їхня “тактика” і “стратегія”, – додав він.
Від 11 вересня 2022 року, коли РФ почала завдати масованих ракетних ударів по Україні, вона використала вже близько 650 крилатих ракет – це лише ті, котрі були збиті силами ППО – та 650 іранських дронів-камікадзе.
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