Про це інформує пресслужба ВМС ЗСУ.
В Азовському морі досі перебуває один ворожий корабель.
Тоді як у Середземному морі знаходиться до семи ворожих кораблів, з них три носії крилатих ракет “Калібр”, загальний залп до 20 ракет.
За добу, в інтересах РФ, прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили:
- до Азовського моря – 10 суден, з них 3 судна рухались з протоки Босфор;
- до Чорного моря – 25 суден, з них 9 суден продовжили рух у напрямку протоки Босфор.
У пресслужбі нагадали, що РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS), на цивільних суднах в акваторії Азовського моря.
Зазначимо, керівниця пресцентру Сил охорони та оборони Оперативного командування “Південь” Наталя Гуменюк в етері телемарафону зауважила, що збільшення кількості ракетоносіїв у Чорному морі може свідчити про ймовірність чергового удару.
- В Україні триває 406-а доба повномасштабного російського вторгнення. За цей час воїни Збройних сил України ліквідували понад 176 тисяч російських солдатів, з яких 550 – протягом останньої доби.
- У тимчасово окупованому Мелітополі російські військові розповсюджують листівки щодо евакуації місцевих мешканців до РФ. Людей лякають майбутнім наступом ЗСУ.
- Протягом доби ворожі війська півсотні разів обстріляли Херсонщину, використавши для цього 299 снарядів, внаслідок чого поранено троє людей.
- За добу російські солдати обстріляли 13 населених пунктів у Донецькій області, внаслідок чого є загиблі та поранені серед цивільних мешканців.