Джерело: Оперативне Командування “Південь”
Загалом Чорному морі на бойовому чергуванні знаходиться шість ворожих кораблів.
Тоді як в Азовському морі перебуває один ворожий корабель.
У Середземному морі на бойовому чергуванні знаходиться до семи ворожих кораблів, з них один носій крилатих ракет “Калібр”, загальний залп до чотирьох ракет.
За добу, в інтересах РФ, прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили:
- до Азовського моря – 14 суден, з них 3 продовжили рух з протокою Босфор;
- до Чорного моря – 25 суден, з них 9 продовжили рух у напрямку протоки Босфор.
РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS), на цивільних суднах в акваторії Азовського моря
Рівень ракетної загрози надзвичайно високий.
У пресслужбі закликали не панікувати, реагувати адекватно і оперативно.
Нагадаємо, вдень 29 травня російські військові випустили по Києву 11 “Іскандерів” двох модифікацій. Сили протиповітряної оборони знищили всі цілі.
- 29 травня, близько 11:20, росіяни атакували Київ, внаслідок чого в Оболонському районі столиці зафіксовано падіння уламків ракети.
- Внаслідок російської атаки вдень 29 травня у Київській області загорівся будинок. Щодо постраждалих не повідомлялося.
- 29 травня ворог завдав ракетного удару, попередньо ракетою “Іскандер”, по смт Ківшарівка Куп’янського району Харківської області та обстріляв с. Глушківка Куп’янського району, внаслідок чого є постраждалі серед цивільного населення.
- У ніч з 28 на 29 травня росіяни здійснили “комбіновану” атаку на Київ з різних напрямків. Силами оборони (ППО) було виявлено і знищено понад 40 повітряних цілей.