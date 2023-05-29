Станом на 29 травня в Чорному морі перебуває три ворожі ракетоносії — два надводних, один підводний. Сумарний залп — до 20 "Калібрів".

Джерело: Оперативне Командування “Південь”

Загалом Чорному морі на бойовому чергуванні знаходиться шість ворожих кораблів.

Тоді як в Азовському морі перебуває один ворожий корабель.

У Середземному морі на бойовому чергуванні знаходиться до семи ворожих кораблів, з них один носій крилатих ракет “Калібр”, загальний залп до чотирьох ракет.

За добу, в інтересах РФ, прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили:

до Азовського моря – 14 суден, з них 3 продовжили рух з протокою Босфор;

до Чорного моря – 25 суден, з них 9 продовжили рух у напрямку протоки Босфор.

РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS), на цивільних суднах в акваторії Азовського моря

Рівень ракетної загрози надзвичайно високий.

У пресслужбі закликали не панікувати, реагувати адекватно і оперативно.

Нагадаємо, вдень 29 травня російські військові випустили по Києву 11 “Іскандерів” двох модифікацій. Сили протиповітряної оборони знищили всі цілі.