Росіяни вивели усі ракетоносії з Чорного моря – ОК «Південь»

Оперативна ситуація в зоні відповідальності Сил оборони півдня залишається напруженою, проте контрольованою. Зокрема у зв'язку зі штормом, ворог суттєво зменшив корабельне угруповання у Чорному морі.

Про це повідомляє Оперативне командування “Південь”.

Росіяни продовжують застосовувати тактику терору цивільного населення, атакуючи прифронтові території шляхом завдання авіаційних ударів керованими авіабомбами. Також продовжують закидати вибухівку розвідувальними дронами в скупчення людей. Окрім цього, на окремих напрямках залишається й робота ворожої артилерії.

Внаслідок влучної бойової роботи наших ракетно-артилерійських підрозділів вороже військо послаблене на 13 росіян, РСЗВ “Град”, самохідну гаубицю “Мста-С”, три безпілотних розвідники типу “Мавік-3″, дві автівки. Також знищено спостережний пункт на одному з островів”, – мовиться у повідомленні.

У пресслужбі наголосили, що у Чорному морі корабельне угруповання росіян становить дев’ять кораблів, які маневрують поблизу південно-східного узбережжя Криму. Через потужний шторм всі ракетоносії заведено в пункти базування.

Проте, командування попереджає, що зважаючи на розвиток оперативної ситуації, загроза ракетних або дронових ударів не виключена. Навіть попри відсутність активності ворожої авіації, сигнали повітряної тривоги закликали не ігнорувати.

Зауважимо, ввечері 5 квітня в ОК “Південь” попередили, що росіяни продовжують маневри в Чорному морі. Попри те, що ворог зменшив кількість своїх кораблів на чергуванні, загроза масованої ракетної атаки залишається високою.

Тоді ж керівниця пресцентру Сил охорони та оборони Оперативного командування “Південь” Наталя Гуменюк в етері телемарафону зауважила, що збільшення кількості ракетоносіїв у Чорному морі може свідчити про ймовірність чергового удару.