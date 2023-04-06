російсько-українська війна

07 квітня

01:00 Росіяни вивели усі ракетоносії з Чорного моря – ОК «Південь»

06 квітня

23:01 Дніпропетровщина: росіяни з важкої артилерії обстріляли Нікопольщину
22:22 БЕБ передало ЗСУ електронних сигарет на понад 10 млн грн
22:10 Росіяни б’ють по Херсонщині керованими авіабомбами: удари зафіксовані по Бериславу, Новобериславу та Козацькому
21:52 Китай погрожує «силовими» заходами після зустрічі представників США і Тайваню
21:51 США, Німеччина та Угорщина заявили, що вони проти плану «політичного шляху» вступу України в НАТО — FT
21:11 Сі Цзіньпін не змінив своє ставлення до війни РФ проти України після переговорів з Макроном – Politico
21:03 Херсонщина: росіяни обстріляли Зміївку
20:44 Сі Цзіньпін: Пріоритетом Китаю є припинення вогню в Україні та закінчення війни
20:42 На Рівненщині поліціянти затримали чоловіка за вбивство вагітної дружини
20:19 У Будапешті відбулося офіційне відкриття «Української книжкової полички»
20:03 ЗСУ суттєво потіснили окупантів на Кінбурнській косі — Гуменюк
19:36 На Запорізькому та Херсонському напрямках росіяни продовжують нарощувати у фортифікацію оборонних рубежів та позицій – Генштаб
19:21 На Краматорському напрямку загинув український диригент та музикант Костянтин Старовицький
19:16 Путін з Лукашенком провели переговори у Москві – розміщення ядерної зброї офіційно не обговорювали
19:04 ЮНІСЕФ передав Україні 70 автомобілів для патронажних медсестер
19:04 По Ізраїлю з Лівану випустили близько 30 ракет: це найбільша атака за останні роки
18:35 СБУ викрила ще 9 колаборантів, серед них – депутати від «ОПЗЖ»
18:29 У Дніпрі затримали священника УПЦ МП, який розбещував рідних доньок
18:13 У Великій Британії вперше протестують систему екстреного оповіщення
18:04 «Про план контрнаступу знають троє – п’ятеро осіб» — Данілов
17:49 Китай готовий посилити «стратегічну взаємну довіру» з ЄС – Сі Цзіньпін
17:24 ProKrym: в Україні стартував просвітницький курс про історію Криму та українську політику деокупації й реінтеграції
17:18 Туреччина імпортує російське дизельне пальне, яке не можуть купити країни ЄС — Bloomberg
17:16 Нардеп Ар‘єв надіслав запит СБУ щодо перевірки нардепа Дубінського, якого пов’язують із російським агентом Деркачем
17:02 В Одесі затримали ворожу інформаторку, яка поширювала дані про розташування ЗСУ
16:57 На Івано-Франківщині судитимуть начальницю сховища, в якому зіпсувалося майже 8,5 тонни м’яса для ЗСУ — ДБР
16:42 У Міноборони пояснили, що стоїть за висловом «у Бахмуті тривають бої»
16:34 У МЗС Угорщини заявили, що тиск на угорських законодавців не допоможе Швеції вступити у НАТО

Росіяни вивели усі ракетоносії з Чорного моря – ОК «Південь»

Оперативна ситуація в зоні відповідальності Сил оборони півдня залишається напруженою, проте контрольованою. Зокрема у зв'язку зі штормом, ворог суттєво зменшив корабельне угруповання у Чорному морі.

П’ятниця, 7 квітня 2023, 01:00
Підтримати

Про це повідомляє Оперативне командування “Південь”.

Росіяни продовжують застосовувати тактику терору цивільного населення, атакуючи прифронтові території шляхом завдання авіаційних ударів керованими авіабомбами. Також продовжують закидати вибухівку розвідувальними дронами в скупчення людей. Окрім цього, на окремих напрямках залишається й робота ворожої артилерії.

Внаслідок влучної бойової роботи наших ракетно-артилерійських підрозділів вороже військо послаблене на 13 росіян, РСЗВ “Град”, самохідну гаубицю “Мста-С”, три безпілотних розвідники типу “Мавік-3″, дві автівки. Також знищено спостережний пункт на одному з островів”, – мовиться у повідомленні.

У пресслужбі наголосили, що у Чорному морі корабельне угруповання росіян становить дев’ять кораблів, які маневрують поблизу  південно-східного узбережжя Криму. Через потужний шторм всі ракетоносії заведено в пункти базування.

Проте, командування попереджає, що зважаючи на розвиток оперативної ситуації, загроза ракетних або дронових ударів не виключена. Навіть попри відсутність активності ворожої авіації, сигнали повітряної тривоги закликали не ігнорувати.

Зауважимо, ввечері 5 квітня в ОК “Південь” попередили, що росіяни продовжують маневри в Чорному морі. Попри те, що ворог зменшив кількість своїх кораблів на чергуванні, загроза масованої ракетної атаки залишається високою.

Тоді ж керівниця пресцентру Сил охорони та оборони Оперативного командування “Південь” Наталя Гуменюк в етері телемарафону зауважила, що збільшення кількості ракетоносіїв у Чорному морі може свідчити про ймовірність чергового удару.

Теги: ворожі кораблі, ОК "Південь", оперативна ситуація, Ракетоносії, ситуація на морі, Чорне море

Букви в Google News

Підписатись
Підтримати

Читати #Букви у Telegram, Twitter і у Facebook