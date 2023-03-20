Росіяни вивели з Чорного моря усі носії «Калібрів»

Станом на 20 березня в Чорному морі на бойовому чергуванні знаходиться п'ять ворожих кораблів, проте жоден із них не є носієм "Калібрів".

Про це повідомляє пресслужба ВМС ЗСУ.

Тоді як в Азовському морі досі перебуває один ворожий корабель.

Натомість у Середземному морі росіяни утримують до семи своїх кораблів, зокрема три носії крилатих ракет “Калібр”, загальний залп до 20 ракет.

За добу, в інтересах РФ, прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили:

до Азовського моря – 15 суден, з них 3 судна продовжили рух у напрямку протоки Босфор;

до Чорного моря – 29 суден, з них 6 суден продовжили рух у напрямку протоки Босфор.

У пресслужбі нагадали, що РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS) на цивільних суднах в акваторії Азовського моря.

Зауважимо, 19 березня в Чорному морі на бойовому чергуванні перебувало вороже корабельне угруповання з дев’яти одиниць. Залишалося два надводні ракетоносії, спорядження яких сягало 16 ракет типу “Калібр”.