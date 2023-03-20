Росіяни вивели з Чорного моря усі носії «Калібрів»

Про це повідомляє пресслужба ВМС ЗСУ.
Тоді як в Азовському морі досі перебуває один ворожий корабель.
Натомість у Середземному морі росіяни утримують до семи своїх кораблів, зокрема три носії крилатих ракет “Калібр”, загальний залп до 20 ракет.
За добу, в інтересах РФ, прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили:
- до Азовського моря – 15 суден, з них 3 судна продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
- до Чорного моря – 29 суден, з них 6 суден продовжили рух у напрямку протоки Босфор.
У пресслужбі нагадали, що РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS) на цивільних суднах в акваторії Азовського моря.
Зауважимо, 19 березня в Чорному морі на бойовому чергуванні перебувало вороже корабельне угруповання з дев’яти одиниць. Залишалося два надводні ракетоносії, спорядження яких сягало 16 ракет типу “Калібр”.
- Для досягнення своїх цілей продовжує наступальні дії на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках. Протягом минулої доби наші захисники відбили 83 атаки на цій ділянці фронту. Епіцентром бойових дій залишається Бахмут.
- В Україні триває 390-а доба повномасштабного російського вторгнення. За цей період часу, станом на 20 березня, воїнами Збройних сил України ліквідовано понад 165 тисяч російських солдатів, з яких 700 – протягом останньої доби.
- Заяви українських військових стосовно темпів та перспективи російських наступальних дій, ймовірно, свідчать про те, що весняний наступ армії РФ наближається до кульмінації.