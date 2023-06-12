Росіяни вивели з Чорного моря усі ракетоносії – ВМС ЗСУ

Станом на 12 червня у Чорному морі на бойовому чергуванні перебувають три ворожих кораблі.

Джерело: пресслужба ВМС ЗСУ

Тим часом в Азовському морі досі перебуває один ворожий корабель.

Водночас у Середземному морі на бойовому чергуванні задіяно до восьми ворожих кораблів.

За добу, в інтересах РФ, прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили:

до Азовського моря – 20 суден, з них 8 продовжило рух з протоки Босфор;

до Чорного моря – 32 судна, з них 8 продовжили рух у напрямку протоки Босфор.

РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS) на цивільних суднах в акваторії Азовського моря.

Раніше у Генштабі зазначили, що минулої доби ворог завдав одного ракетного та 36 авіаційних ударів, здійснив 38 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Та попередили, що ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України і надалі залишається високою.