Росіяни вивели з Чорного моря усі ракетоносії – ВМС ЗСУ

Джерело: пресслужба ВМС ЗСУ
Тим часом в Азовському морі досі перебуває один ворожий корабель.
Водночас у Середземному морі на бойовому чергуванні задіяно до восьми ворожих кораблів.
За добу, в інтересах РФ, прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили:
- до Азовського моря – 20 суден, з них 8 продовжило рух з протоки Босфор;
- до Чорного моря – 32 судна, з них 8 продовжили рух у напрямку протоки Босфор.
РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS) на цивільних суднах в акваторії Азовського моря.
Раніше у Генштабі зазначили, що минулої доби ворог завдав одного ракетного та 36 авіаційних ударів, здійснив 38 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.
Та попередили, що ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України і надалі залишається високою.
- Протягом минулого тижня на Бахмутському напрямку російські загарбники зазнали значних втрат. Так, лише до військового шпиталю в районі населеного пункту Персіанівка Ростовської області щоденно прибувають понад 50 окупантів із важкими пораненнями. Госпіталь переповнений, та, через брак медперсоналу має великі показники смертності серед важкопоранених.
- Противник зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, тривають важкі бої. Протягом доби відбулось 19 бойових зіткнень.
- Українські захисники впродовж 11 червня просунулися на флангах Бахмутського напрямку до 700 метрів. Позиційні бої продовжуються.
- 11 червня у Міністерстві оборони Великої Британії повідомили, що російська армія втрачала одного солдата за кожні 48 см захопленої території в місті Бахмут Донецької області.