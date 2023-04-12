Про це інформує Центр національного спротиву.

Зазначається, що до переліку “екстремістської літератури” потрапили книги Володимира В’ятровича, Вахтанга Кіпіані, Оксани Забужко, братів Капранових. Список книг, які підлягають вилученню, формують “педагоги шкіл”, що є ще одним злочином РФ.

Крім того, додається, що на Луганщині книги вивозять на захоплений стадіон “Авангард” в обласному центрі. Натомість росіяни завозять на ТОТ свою “літературу”, лише за березень до Луганщини завезли 80 тис. книг російською мовою.

Нагадаємо, що за даними ЦНС, Міністерство культури РФ виділяє 200 мільйонів рублів на закупівлю та поширення російських книжок на тимчасово окупованих територіях півдня та сходу України.

Водночас близько 120 мільйонів рублів скерують на створення трьох модельних бібліотек у кожному тимчасово окупованому регіоні та 40 мільйонів – на фінансування підконтрольних російським загарбникам бібліотек тимчасово захоплених регіонів України.

У ЦНС пояснили, що таким чином, росіяни ставлять перед собою мету – знищити українську літературу на тимчасово окупованих територіях.