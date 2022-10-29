Про це повідомляє Стратком Збройних сил України.
У Telegram-каналі опублікували фото з супутника від 27 жовтня, на яких помітно відсутність ворожої техніки.
У Страткомі зауважили, що від початку окупації Херсонщини росіяни не вивозили свою техніку з Чорнобаївки, навіть після того, як сили ЗСУ неодноразово її там знищували.
Що зараз змусило російських військових вивезти техніку – невідомо.
- Втеча цивільного населення з Херсону та вивезення окупантами реліквій і пам’ятників свідчать про наміри російських загарбників прискорити свій вихід з Херсонської області.