Про це повідомляє Стратком Збройних сил України.

У Telegram-каналі опублікували фото з супутника від 27 жовтня, на яких помітно відсутність ворожої техніки.

Фото: t.me/AFUStratCom

У Страткомі зауважили, що від початку окупації Херсонщини росіяни не вивозили свою техніку з Чорнобаївки, навіть після того, як сили ЗСУ неодноразово її там знищували.

Фото: t.me/AFUStratCom

Що зараз змусило російських військових вивезти техніку – невідомо.

Фото: t.me/AFUStratCom