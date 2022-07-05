Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко у своєму Telegram-каналі.
“Гучні заяви про “реновацію скверу біля Драматичного театру” очікувано перетворились на банальне розкрадання. Враховуючи що сам сквер дивом залишився цілим, окупанти та донецькі гауляйтери його добивають ефективніше за бомби”, – написав радник мера міста.
Андрющенко додав, що окупанти вже демонтували дитячий майданчик та почали його монтаж в центрі Донецька. На черзі — гранітна плитка, яку зривають екскаваторами, вантажать та вивозять знову ж таки в бік Донецька.
“Найближчим часом побачимо оновлену вулицю в Донецьку за рахунок маріупольських платників податків”, – резюмував чиновник.
Також Андрющенко додав, що раніше окупанти вже вивезли з Маріуполя до Донецька медичне обладнання, фонтан та ковзанку.
- Нагадаємо, у тимчасово окупованому Маріуполі люди все частіше чинять спротив проти російських загарбників.
- У Маріуполі внаслідок війни знищена майже вся комунальна інфраструктура. Зокрема, доступ до водопостачання мають лише 3% жителів міста.