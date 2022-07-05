Росіяни вивезли з Маріуполя до Донецька гранітну плитку та дитячий майданчик. Від елементів доброустрою окупанти “звільнили” сквер біля зруйнованого авіабомбами драмтеатру.

Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко у своєму Telegram-каналі.

“Гучні заяви про “реновацію скверу біля Драматичного театру” очікувано перетворились на банальне розкрадання. Враховуючи що сам сквер дивом залишився цілим, окупанти та донецькі гауляйтери його добивають ефективніше за бомби”, – написав радник мера міста.

Андрющенко додав, що окупанти вже демонтували дитячий майданчик та почали його монтаж в центрі Донецька. На черзі — гранітна плитка, яку зривають екскаваторами, вантажать та вивозять знову ж таки в бік Донецька.

“Найближчим часом побачимо оновлену вулицю в Донецьку за рахунок маріупольських платників податків”, – резюмував чиновник.

Також Андрющенко додав, що раніше окупанти вже вивезли з Маріуполя до Донецька медичне обладнання, фонтан та ковзанку.