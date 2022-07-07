Про це повідомили у Telegram-каналі Маріупольської міськради.

Зокрема колекції – які є культурним спадком Маріуполя та Донецької області загалом – окупанти викрали з Краєзнавчого та Художнього музеїв міста.

Водночас приміщення музеїв окупанти знищили.

“Російські варвари вкрали оригінали картин Куїнджі та Айвазовського, унікальні ікони та історичні експонати”, – наголосили у міськраді Маріуполя.

У міськраді додали, що таким же чином 75 років тому діяли німецькі нацисти під час Другої світової війни: вони також грабували музеї та вивозили цінні експонати.

“Рашисти впевнено повторюють їх шлях, але вже під іншим прапором та гаслом. Вони повернули у наш дім “ніколи знову”. Покарання буде, а на воєнних злочинців чекає кара. Ми все повернемо до українського Маріуполя!”, – йдеться у повідомленні.