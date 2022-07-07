Про це повідомили у Telegram-каналі Маріупольської міськради.
Зокрема колекції – які є культурним спадком Маріуполя та Донецької області загалом – окупанти викрали з Краєзнавчого та Художнього музеїв міста.
Водночас приміщення музеїв окупанти знищили.
“Російські варвари вкрали оригінали картин Куїнджі та Айвазовського, унікальні ікони та історичні експонати”, – наголосили у міськраді Маріуполя.
У міськраді додали, що таким же чином 75 років тому діяли німецькі нацисти під час Другої світової війни: вони також грабували музеї та вивозили цінні експонати.
“Рашисти впевнено повторюють їх шлях, але вже під іншим прапором та гаслом. Вони повернули у наш дім “ніколи знову”. Покарання буде, а на воєнних злочинців чекає кара. Ми все повернемо до українського Маріуполя!”, – йдеться у повідомленні.
- Нагадаємо, у селищі Волонтерівка, що знаходиться на околиці Маріуполя, мешканці влаштували бунт через відсутність водопостачання та електроенергії.
- Раніше радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко заявив, що у тимчасово окупованому Маріуполі люди все частіше чинять спротив проти російських загарбників.