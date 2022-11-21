Про це повідомила Луганська ОВА.

Серед окупованих населених пунктів найгірша ситауація склалася у Лисичанську. За даними окупантів, так сталося нібито через те, що його захопили останнім. Російські загарбники не додали, що «останнім» це на декілька днів пізніше за майже вщент зруйнований Сєвєродонецьк.

З моменту окупації у місті майже нічого не зробили. За понад чотири місяці здебільшого роздали дрова місцевим у багатоповерхівки.

Жителі тимчасово окупованого регіону зустріли морози без комунікацій, які зруйнували ще під час бойових дій.

ОВА додала, що окупанти продовжують масові мародерства. Так, до Красноярського краю РФ вивозять обладнання з шахт Довжанська. Також вже готуються до закриття шахти «Червоний партизан» та «Харківська».