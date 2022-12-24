Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив, що російські загарбники вивезли свою "адміністрацію" з тимчасово окупованого Сватового.

Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

Повідомляючи про ситуацію у Луганській області Гайдай зазначив, що українські вони наближаються до Сватового, а тому росіяни вже вивезли з міста “ленерівську адміністрацію”.

“Щури побігли, рашисти вже відчувають наближення ЗСУ, тож збирають награбоване та їдуть на Луганськ”, – наголосив він.

Очільник Луганщини також додав, що росіяни не припиняють обстрілювати населені пункти області, які були нещодавно деокуповані.

“Їх орки не цілодобово обстрілюють, зокрема ракетами С-300 та почали запускати “Шахедів””, – наголосив він.