Російські окупанти продовжують перекидати свої війська з півночі Донецької області на південь України задля оборони тимчасово окупованих територій у Запорізький та Херсонській областях.

Про це йдеться у щоденному звіті аналітиків Інституту вивчення війни (ISW).

На думку експертів, росіяни можуть припинити наступ на Слов’янськ (Донецька область), оскільки відправляють значну частину військ у південні регіони України.

Зокрема за даними представника Головного управління розвідки України Вадима Скібіцького, ще два тижні тому військ РФ розпочали передислокацію своїх підрозділів, які діють на Слов’янському напрямку, на південь України. Також велику частину військ перекидають на територію окупованого Криму, таким чином готуючись відбивати контрнаступ ЗСУ у Запорізькій та Херсонській областях.

Також нещодавно у міноборони Великої Британії наголосили, що Росія вважає Запорізький напрямок вразливою частиною фронту, яка потребує посилення.

Аналітики ISW зауважили, що виведення російських окупаційних військ з північної частини Донеччини залишить Слов’янський напрямок без необхідної для наступу потужності. Таке було, коли задля захоплення Луганської області війська РФ відвели війська з Запорізької та Херсонської областей, таким чином послабивши у цих регіонах свої позиції.

“Відхід, ймовірно, створить можливість для українських сил почати контрнаступ на Ізюмському напрямку, так само як захоплення Росією Луганської області дозволило Україні створити умови для контрнаступу в Херсонській області. Передислокація російських військ до Запорізької області також свідчить про те, що українські контрнаступи не обмежуються Херсонською областю і, ймовірно, відбуватимуться по всій південній осі”, – йдеться у звіті ISW.