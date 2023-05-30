Російські загарбники вивозять дітей із тимчасово окупованих територій півдня та сходу України до РФ під приводом надання так званої "фахової" медичної допомоги.

Джерело: Центр національного спротиву.

Відтак, на тимчасово захоплених територіях півдня та сходу України росіяни продовжують використовувати “профілактичні” медичні огляди дітей для примушення їхніх батьків або законних представників до оформлення російського громадянства.

Дітей, у яких нібито виявлено захворювання, примусово вивозять на так зване “лікування” на територію Російської Федерації.

При цьому, обов’язковою умовою організації “лікування” дітей в Росії є наявність російського паспорта у дитини, який їй відразу ж оформлюють за пришвидшеною схемою. Якщо дитині немає чотирнадцяти років, то батьків примушують подати заяву про її визнання громадянином РФ, погрожуючи позбавити батьківських прав у випадку відмови.

Зазначимо, що на початку травня російські окупанти вивезли 50 українських дітей з Луганської області до Дагестану без супроводу батьків.

Дітей з Луганщини, без батьків, під приводом оздоровлення вивезли до республіканського центру “Солнечный берег”, розташованого у Дагестані. Організаторами викрадення дітей є “Жіночий рух єдиної Росії”, тобто представники партії Володимира Путіна.

За даними ЦНС, у таких таборах діти зазнають ідеологічного тиску: перед ними виступають пропагандисти, які нав’язують кремлівське бачення повномасштабного вторгнення Росії в Україну. При цьому дітей часто не повертають батькам, якщо ті не приїжджають за ними особисто. У такий спосіб діти стають заручниками, аби виманити батьків й залишити їх у РФ, адже назад родини вже не випускають.

Додамо, що у звіті ОБСЄ, підготовку якого ініціювали 45 країн-учасниць у межах “московського механізму” для розслідування депортації дітей з територій України, мовиться, що РФ скоїла воєнний злочин, переміщуючи українських дітей з України.

Доповідь підготували експерти з правових питань ОБСЄ Еліна Штейнерте (Латвія), Вероніка Білкова (Чеська Республіка) та Сесилія Хеллештвайт (Норвегія).

Депортації до Росії та на території, контрольовані РФ, також можуть вважатися злочинами проти людяності, – зазначається у документі.

У доповіді наголосили, що після примусового перевезення на територію РФ українські діти “зазнають впливу проросійських інформаційних кампаній”, що часто є так званим “тотальним перевихованням”.

Вивезення українських дітей на тимчасово окуповані РФ території України або територію РФ є нехтуванням зобов’язаннями відносно створення зобов’язуючих механізмів, передбачених Четвертою Женевською конвенцією, “для відстеження цих дітей, повідомлення про їхнє місцезнаходження та сприяння репатріації або возз’єднанню з їхніми сім’ями” і є порушенням міжнародного гуманітарного права.

Експертки зазначили, що усиновлення українських дітей на території РФ є також несумісним із Четвертою Женевською конвенцією. Як і зміна громадянства дітей з України є порушенням Конвенції про захист цивільного населення під час війни.

В організації закликали Росію негайно припинити депортацію українських дітей, зауваживши, що Міжнародний кримінальний суд також розслідує ці порушення.