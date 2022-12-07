Російські окупанти вивозять українських дітей з тимчасово окупованих територій Луганської області до Чечні для так званого "патріотичного виховання".

Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай в Telegram.

“Кадиров викрадає луганських дітей, щоб виховувати з них убивць, які потім підуть вбивати українців”, — йдеться в його повідомленні.

За словами Гайдая, росіяни масово вивозять дітей із Луганської області в Чечню для так званого “патріотичного виховання”.

Він зауважив, що подібних випадків депортації підлітків на територію РФ — “уже понад сотня”.

Голова ОВА нагадав, що раніше у “Центрі національного спротиву” повідомляли, що російська “адміністрація” на тимчасово окупованій території Луганської області відзвітувала, що для 15 000 дітей від 2 до 17 років проведено поглиблені медичні огляди.

Завезені з РФ медики зазначили в документах обстеження, що 70% з цих дітей “потребують спеціальної медичної допомоги”.