Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай в Telegram.
“Кадиров викрадає луганських дітей, щоб виховувати з них убивць, які потім підуть вбивати українців”, — йдеться в його повідомленні.
За словами Гайдая, росіяни масово вивозять дітей із Луганської області в Чечню для так званого “патріотичного виховання”.
Він зауважив, що подібних випадків депортації підлітків на територію РФ — “уже понад сотня”.
Голова ОВА нагадав, що раніше у “Центрі національного спротиву” повідомляли, що російська “адміністрація” на тимчасово окупованій території Луганської області відзвітувала, що для 15 000 дітей від 2 до 17 років проведено поглиблені медичні огляди.
Завезені з РФ медики зазначили в документах обстеження, що 70% з цих дітей “потребують спеціальної медичної допомоги”.
- За даними аналітиків Інституту вивчення війни, російська окупаційна влада продовжує закликати українців виїжджати до РФ під приводом “евакуації” та “відпусток”, водночас заселяючи на тимчасово окуповані українські території росіян.
- За словами очільника Луганської ОВА, бойові дії на сході України продовжують зосереджуватися в районі Бахмута (Донецька область).
- У Луганській області росіяни мають намір вивести з обігу гривню. Вони планують запровадити розрахунки лише у рублях.