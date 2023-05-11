Російські загарбники вивозять до Росії документацію і майно із захоплених ними українських державних установ у Запорізькій та Херсонській областях.

Про це повідомляє пресслужба Центру національного спротиву.

За даними ЦНС, окупаційні адміністрації тимчасово захоплених територій Запорізької та Херсонської областей масово припиняють свою діяльність.

Документацію, оргтехніку та інше майно українських державних установ, в яких раніше розміщувалися російські окупанти, вивозять до РФ.

Крім того, частина колаборантів з сім’ями також вже виїхали на територію РФ. Все це відбувається під приводом так званої “евакуації”.

За інформацією ЦНС, росіяни також вивозять медичну апаратуру з лікарень, які знаходяться на тимчасово окупованій території півдня України.

Зазначимо, що на тимчасово окупованих територіях Херсонської області російські загарбники намагаються пришвидшити темпи паспортизації. Відтак росіяни навмисно псують українські паспорти під час перевірок на блокпостах.