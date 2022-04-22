Російські солдати транспортують на території РФ уламки збитих українських «Байрактарів», аби влаштовувати провокації задля консолідації росіян проти України.

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації при РНБО та міжнародна розслідувально-волонтерська спільнота InformNapalm.

За наявними даними, ЗС РФ мають зібрати та доставити на територію Білгородською, Курської та Брянської областей уламки збитих БПЛА та гелікоптерів. Після цього ФСБ та Міноборони РФ планують влаштувати низку провокацій, що включають вибухи у житлових масивах.

Як тільки “теракти” будуть здійснені, Кремль оголосить винними ЗСУ, оскільки поблизу місць провокацій буде знайдена нібито збита російськими засобами ППО українська техніка.

У такий спосіб ворог хоче консолідувати громадян РФ проти Українців та змістити акцент уваги з воєнних злочинів власної армії.