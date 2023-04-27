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Росіяни визнали, що вбивають українських військовополонених: перехоплення СБУ

Служба безпеки України оприлюднила перехоплену розмову російського окупанта, у якій він розповів про вбивство українських військовополонених.

Четвер, 27 квітня 2023, 13:35
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Про це повідомили у пресслужбі СБУ.

У розмові один з російських армійців розповів, що після того, як український військовий потрапляє у полон окупантів, його допитують. Після допиту військовополоненого вбивають, перерізаючи йому горло.

“Человека надо чуть-чуть зарезать. Но у меня это не впервые. Мне пох*й”, – розповів російський військовий своїй знайомій про злочин, який має вчинити після цієї телефонної розмови.

“Люди, которые военнопленные… их нам смысла нет держать. Ну, потому что всю информацию с них выпытываем. Дальше нет смысла держать. Вот… их надо утилизировать”, – додав він.

Далі він детально розповів, як вбиває українських захисників та наголосив, що робив це не один раз. Також він зазаничив, що вбивати полонених доводиться вночі.

У Службі безпеки України зауважили, що встановили окупанта, котрий розповідав про свої воєнні злочини. Ним виявився Сучко Євген Юрійович з Новгородської області РФ, 1995 року народження.

Його мобілізували восени 2022 року, відтоді він зі своїм підрозділом перебуває на позиціях у Харківській області.

“СБУ працює, аби цей Сучко та кожен воєнний злочинець з РФ поніс заслужене покарання за свої звірства. Українська спецслужба розслідує понад 35 тис. кримінальних проваджень за фактом порушення законів та звичаїв війни”, – наголосили в СБУ.

Теги: вбивство військовополонених, Війна в Україні, злочини росіян, перехоплення СБУ, полонені захисники, російсько-українська війна, СБУ, Служба безпеки України

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