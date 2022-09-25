Російські окупанти "підбили" підсумки фейкових референдумів на окупованих територіях України ще на початку вересня. Тож нинішнє абсолютно незаконне "голосування", анонсоване загарбниками з 23 до 27 вересня, – просто для створення потрібної їм картинки на росТБ.

Про це свідчить перехоплення СБУ.

Інформацію щодо заздалегідь підготовлених результатів підтверджують телефонні розмови жителів тимчасово окупованих територій, які мають родичів у “керівництві л/днр”.

“Мне сестра позвонила: у них друзья, ну их, получаются, кумовья… Дочка работает в министерстве социальной политики “днр”. Она все знает. Она сказала: “Еще в начале сентября подписаны были документы о вхождении “днр” в административных границах Донецкой и Луганской области, вхождении их в состав российской федерации”, – розповідає українка своїй знайомій, яка також перебуває в тимчасовій окупації рашистів.

Жінки бідкаються, що РФ просто знищує місцеве населення і наражає на смерть простих людей.

Своєю чергою, Україна ініціює скликання термінового засідання Ради безпеки Організації Об’єднаних Націй у зв’язку з проведенням РФ псевдореферендумів на окупованих територіях.

Раніше голова МЗС Росії Сергій Лавров поскаржився, що Захід нібито “закотив істерику” через псевдореферендуми. Він згадав слова президента України, зазначивши, що Володимир Зеленський порадив усім, хто відчуває себе росіянами йти до Росії: “Ось жителі згаданих регіонів так зараз і роблять, забираючи з собою водночас свої землі, на яких століттями жили їхні предки”, — сказав Лавров.